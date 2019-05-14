مياه بيروت وجبل لبنان وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2019

اعلنت ​مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان​ "انها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2019 اعتبارا من تاريخ 8/1/2019"، داعيةً جميع المشتركين الى "تسديد بدلات ​المياه​ المترتبة عليهم عن العام المذكور الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها او لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة اون لاين لتحويل الاموال OMT او عبر شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الامنية بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت، على موقع المؤسسة lb.gov.ebm.www/ فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني ش.م.ل وماستركارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل".

وفي بيان لها، اشارت المؤسسة الى "انها تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى الاعفاء عن غرامات التاخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وماقبله بنسبة (90%) لغاية تاريخ 30/6/2019، تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة اقصاها تاريخ 31/12/2021، تقسيط بدلات اصدار العام 2019 لمن يرغب من المشتركين، تخفيض بدل تاسيس الاشتراكات ​الجديدة​ للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60)%لاشتراكات المياه بالعيار و (78)% لاشتراكات المياه العداد والاعفاء من بدل تغيير اسماء المشتركين بنسبة (100)%".

وأملت المؤسسة من المشتركين "التجاوب مع هذا ​الاعلان​ وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون اي تأخير ويعتبر هذا الاعلان بمثابة انذار وتبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن".