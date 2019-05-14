عسيران نعى صفير: تركتنا جميعاً أمام تحدي حفظ لبنان

نعى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عادل عسيران البطريرك الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​. وتوجه عسيران الى صفير قائلا:"أنت من أنقذ ​لبنان​ من الإضمحلال بجهدك الجبار وبدون كلل أو ملل، فارقتنا وتركتنا جميعاً أمام تحدي حفظ لبنان وشعبه وأرضه،كم كان صرح ​بكركي​ دارك، وكم كنت سيده"، مضيفا :"إن ​تاريخ لبنان​ سيشهد لك ولعظم عنادك نم قرير العين فلبنان الذي أردته سيعود الى تألقه، وصلواتك ستكون مستجابة بعون الله".

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