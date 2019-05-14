حمدان التقى زاسبيكين: نشيد بدعم روسيا للحكم الشرعي في سوريا

أشاد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون ​العميد مصطفى حمدان​ بموقف ​القيادة​ الروسية الحكيمة وعلى رأسها الرئيس ​فلاديمير بوتين​ فيما يتعلق بالازمات العالمية والدعم للحكم الشرعي في ​سوريا​. وفي تصريح له بعد زيارته سفير دولة ​روسيا​ الاتحادية في ​لبنان​ ​ألكسندر زاسبيكين​ ثمن حمدان "دور زاسبيكين في حرصه على ​الأمن​ والاستقرار في لبنان والحوار بين جميع القوى السياسية اللبنانية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتواصل الدائم مع كافة الأطياف اللبنانية".

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