المطران سفر التقى وفدا سريانيا من سويسرا وألمانيا

افاد مراسل ​النشرة​ في زحلة بأن "المطران مار يوستينوس ​بولس سفر​ التقى بكنيسة بيت مار بولس لراحة المسنين في زحلة وفدا سريانيا من ​سويسرا​ و​ألمانيا​". وجال الوفد على كنائس الأبرشية ومؤسساتها، واجاب سفر عن مجموعة من الأسئلة الروحيّة التي طرحها الحضور. وحضر اللقاء نيافة المطران مار أنتيموس جاك يعقوب الذي جاء لزيارة المكان، كما حضره أيضاً الأبوين جورج بحي وجاك حنا والأخوات الراهبات سارة، ليديا وصوفيا.

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