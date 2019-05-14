دعا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في تصريح له من بكركي بعد المشاركة في التعازي بوفاة البطريرك مار نصرالله صفير في بكركي، كل اللبنانيين والكتائبيين للمشاركة في الوداع الاخير للبطريرك صفير، واكد الاستمرار في النضال والعمل من اجل كل المبادئ التي تعلمناها من صفير.
اضاف الجميل "نوجه لصفير التحية الكبيرة وسنصلي له، ووعد منا ان نكون اوفياء للقضية والروحية التي تمتع بها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجميل دعا كل اللبنانيين للمشاركة في وداع صفير: وعدنا ان نكون اوفياء للقضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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