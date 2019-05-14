سليم عون: لا يمكن حل ملف النازحين دون الاتصال بالدولة السورية

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب ​سليم عون​ أن "موضوع النازحين السوريين لديه تأثير على الموازنة العامة للدولة اللبنانية"، معتبرا ان "حل ملف النازحين يساعد على خفض العجز في الموازنة ولا يمكن حله دون الاتصال بالدولة السورية".

وفي حديث تلفزيوني إعتبر عون أنه "في ظل التخبط في الازمة الاقتصادية يجب ان نكون في لبنان مستعدين للاستثمار في إعادة اعمار سوريا ومن هنا تأتي اهمية المدينة الصناعية في عنجر التي تحدث عنها وزير الخارجية ​جبران باسيل​ خلال جولته في قضاء زحلة والتي اقرها مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "نقطة المصنع هو معبرنا الوحيد نحو الدول العربية".

واوضح عون ان "زيارة باسيل الى قضاء زحلة هي واحدة من مجموعة زيارات سيقوم بها للاقضية اللبنانية بهدف الاهتمام بالمنطقة وفي الوقت نفسه الاطلاع على شؤون وشجون ​التيار الوطني الحر​"، مشيرا الى ان "مشكلة ​نهر الليطاني​ هي من التلوث المضر والاستهداف للنائب ميشال ضاهر هو استهداف شخصي وسياسي".

من جهة اخرى أكد عون ان "بكركي هي موقع مهم لكل المسيحيين وبعد نفي ​الرئيس ميشال عون​ وسجن رئيس القوات ​سمير جعجع​ كانت بكركي هي المرجع السياسي للمسيحيين"، مشيرا الى اننا "تجاوزنا المراحل الصعبة مع صفير وكنا منسجمين في العديد من القضايا".