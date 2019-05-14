قوى الأمن: تدابير سير لتزييح طريق قرب جسر جل الديب

أعلنت المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة أنه "سيقوم فريق الاشغال المكلف إنشاء جسري ​جل الديب​ بتزييح ووضع مسامير على المسلك الغربي بجانب ​الجزيرة​ الوسطية، وسيتم أخذ مسربين من الأوتوستراد على ان تبقى الطريق مفتوحة أمام ​حركة السير​، وذلك اعتباراً من الساعة 21.00 من تاريخ 15/05/2019 ولغاية الساعة 3.00 من فجر تاريخ 16/05/2019"، داعية "المواطنين لأخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال ​قوى الامن الداخلي​ وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام".

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