الرئيس عون: جزء من المعاناة التي نعيشها اليوم سببه الاقتصاد الريعي

أكد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بعد لقائه وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ وعدداً من النواب الصناعيين أن "علينا ان نتعاون في القطاعين العام والخاص لنبدأ مرحلة النهوض ​الاقتصاد​ي المأمولة"، مشيرا الى ان "جزء من المعاناة التي نعيشها اليوم سببه الاقتصاد الريعي واهمال القطاعات المنتجة، ومع تطور الصناعة باسعار مقبولة للمستهلك يصبح بإمكان الصناعة اللبنانية منافسة المستورَد وفي ذلك حماية لاقتصادنا".

وعرض الرئيس عون مع وفد من ​جمعية الصناعيين​ اللبنانيين، واقع الصناعة ومطالب القطاع الصناعي.