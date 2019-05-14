جمعية مصارف لبنان تعلن اقفال المصارف ابوابها الخميس يوم تشييع صفير

لفتت ​جمعية مصارف لبنان​ إلى أنه "عملا بمذكرة ​رئاسة الحكومة​ رقم 15/2019 بتوقف العمل في جميع الادارات والمؤسسات العامة والخاصة تقفل ​المصارف​ أبوابها يوم الخميس في 16 أيار أي يوم تشييع البطريرك الماروني الراحل ​مار نصرالله بطرس صفير​".

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