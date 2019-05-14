أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه "في إطار المتابعة الاستعلامية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، لملاحقة عصابات ترويج العملة المزيّفة، وتوقيف أفرادها على جميع الأراضي اللبنانية،وبعد توافر معلومات عن قيام إحدى أخطر العصابات بالتخطيط لضخ كميات كبيرة من العملة المزيّفة في السوق اللبنانية. تمكنت هذه الشعبة،بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعاتها،من تحديد كامل هويات أفراد العصابة المذكورة وهي على الشكل التالي:_ و. أ. (مواليد عام 1974، لبناني)، _ ح. أ. (مواليد عام ۱۹۸۸، لبناني)، _ ح. أ. (مواليد عام 1995، سوري)".
ولفتت المديرية في بيان لها الى انه "بتاريخ 9/5/2019، وبعد أن قيام المجموعة الخاصة في الشعبة برصد تحركات الاول والثاني لنقل كمية كبيرة من العملة المزيّفةمن منطقة البقاع، تم تنفيذ كمين محكم في محلة ضهر الوحش، أسفر عن توقيفهما على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي، وضُبط بحوزتهما مبلغ /407.400/ دولار أميركي مزيفة، وبالتزامن مع تنفيذ الكمين، تمكنت قوة من الشعبة من توقيف الثالث في عرمون وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم، وأودعوامع المضبوط المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: إحباط عملية ضخ عملة مزيفة في السوق اللبنانية وتوقيف 3 اشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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