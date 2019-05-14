الجراح: امكانية الانتهاء اليوم صفر على عشرة وانجزنا بنود الموازنة وسنتابع البحث في المواد الاصلاحية

اشار وزير الاعلام ​جمال الجراح​ قبيل ​جلسة الحكومة​ لمتابعة مناقشة مشروع الموزانة للعام 2019، الى ان "امكانية الانتهاء اليوم صفر على عشرة، وانجزنا بنود ​الموازنة​ وسنتابع البحث في المواد الاصلاحية، كما سيقدم وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ووزراء اخرون طروحاتهم لتخفيض ​العجز​".

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