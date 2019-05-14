وزير الطاقة السعودي: استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب نفط عبر طائرات مسيرة

اعلن وزير الطاقة السعودي ​خالد الفالح​ استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب النفط، مشيرا الى ان استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة، وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.

واعتبر وزير الطاقة السعودي في تصريح له، ان هذا العمل الإرهابي والتخريبي يستهدف إمدادات النفط العالمية، مؤكدا استمرار الانتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.

وشدد على ان هذا العمل يثبت أهمية التصدي لكافة "الجهات الإرهابية" التي تنفذ مثل هذه الأعمال التخريبية بما في ذلك قوات الحوثي.

يذكر ان مصدر عسكري يمني اعلن لقناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين، "تنفيذ عملية عسكرية كبرى ضد اهداف سعودية"، لافتا الى ان "7 طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية".

واعتبر المصدر العسكري اليمني ان "العملية العسكرية الواسعة تأتي رداً على استمرار العدوان والحصار على ابناء شعبنا، ونحن مستعدون لتنفيذ المزيد من الضربات النوعية والقاسية في حال استمر العدوان والحصار الجائر".