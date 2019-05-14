وزير خارجية تركيا يستنكر إحراق مسجد في أميركا خلال رمضان

أعرب وزير الخارجية التركي، ​مولود جاويش أوغلو​ عن "استنكاره لإضرام النار في مسجد ديانة بمدينة نيوهافن التابعة لولاية كونيتيكت الأميركية"، موضحاً أن "إحراق مسجد ديانة في ​شهر رمضان​ المبارك، يعد مثلا جديدا لظاهرة العداء للإسلام المتزايدة في ​العالم​".

وشدد على "ضرورة ملاحقة الضالعين في هذا الفعل الشنيع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، ويتعين علينا التصدي للعنصرية ومعادة ​الإسلام​".

وفي وقت سابق، أكد جون الستون كبير مسؤولي إدارة الإطفاء في مدينة نيوهافن، وجود أدلة على أن إضرام النيران في مسجد ديانة، كان متعمدا.