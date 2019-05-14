وزير خارجية تركيا يستنكر إحراق مسجد في أميركا خلال رمضان

أعرب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو عن "استنكاره لإضرام النار في مسجد ديانة بمدينة نيوهافن التابعة لولاية كونيتيكت الأميركية"، موضحاً أن "إحراق مسجد ديانة في شهر رمضان المبارك، يعد مثلا جديدا لظاهرة العداء للإسلام المتزايدة في العالم".
وشدد على "ضرورة ملاحقة الضالعين في هذا الفعل الشنيع، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم، ويتعين علينا التصدي للعنصرية ومعادة الإسلام".
وفي وقت سابق، أكد جون الستون كبير مسؤولي إدارة الإطفاء في مدينة نيوهافن، وجود أدلة على أن إضرام النيران في مسجد ديانة، كان متعمدا.
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