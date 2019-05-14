وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره الروسي التطورات في إدلب

بحث ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​ في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي ​سيرغي شويغو​، آخر التطورات في ​محافظة إدلب​ السورية، والتدابير اللازمة لخفض التوتر بالمنطقة.

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