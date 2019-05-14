السعودية: استهداف محدود لمحطتيّ ضخ للبترول بطائرات "درونز" مفخخة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية استهداف محدود لمحطتيّ ضخ بترولية تابعة لشركة "أرامكو" في هجوم إرهابي بطائرات "درونز" بدون طيار مُفخّخة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال إنه "ما بين الساعة السادسة والسادسة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء حدث استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض."

وأضاف:" باشرت الجهات المختصة مسؤولياتها بالموقعين. وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات".

وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، أن الهجوم نجم عنه حريق في المحطة رقم 8، وتمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضرارًا محدودة.

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وأوقفت شركة "أرامكو" السعودية الضخ في خط الأنابيب، حيث يجري تقييم الأضرار وإصلاح المحطة لإعادة الخط والضخ إلى وضعه الطبيعي.

وشجب الوزير السعودي هذا الهجوم الذي وصفه بـ"الجبان".

وشدد على أن استهداف خط الأنابيب يهدف للإخلال بإمدادات النفط العالمية.

كما أكد الفالح استمرار الإنتاج والصادرات السعودية من النفط الخام والمنتجات بدون انقطاع.