أطلقوا النيران وحرقوا منزل.. حبس 6 متهمين في مشاجرة بالأسلحة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمر المستشار علاء الخطيب، مدير نيابة مركز كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، حبس 6 متهمين في أحداث المشاجرة التي شهدتها قرية الحمراء، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأسلحة النارية "بنادق خرطوش"، المضبوطة بحوزة 3 متهمين، مستأجرين لأعمال الحراسة.

والمتهمين الصادر بحقهم قرار الحبس، هم : "س.ع.س.م"، 45 سنة، عاطل، ونجله "جمعة"، 15 سنة، عامل، و"موسى م.ع.ص"، 34 سنة، عاطل، ومستاجرين لأعمال الحراسة في قطعة أرض زراعية بقرية الحمراء، وكل من "ه.ع.م.ع"، و"إ.ر.ع"، و"إ. ش.ع"، من أهالي القرية، لاتهامهم بحرق منزل، أحد أصحاب قطعة أرض زراعية.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية الأمن، بوقوع مشاجرة قوية أستخدم فيها أحد طرفيها الأسلحة النارية، وإطلاقهم الأعيرة النارية صوب الطرف الآخر، ما أدى إلى وقوع مصابين بين طرفي الخلاف، وقيام مجموعة أخرى بحرق أحد المنازل بالقرية.

أنتقل اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، والعميد عبد الحليم فايد، مامور مركز شرطة كفر الشيخ، والرائد رامي عبد الصمد شرف الدين، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقيبين حسام حمدون، وعلي سعد، إلى قرية الحمراء دائرة المركز، محل البلاغ.

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وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ر.ض. م.ا.ا"، 38 سنة، محام، ومصابًا بخرطوش في قدمه، وشقيقيه "أ"، 48 سنة، و"س"، 44 سنة، ويقيمون بقرية الحمراء، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ، ومصابين برش خرطوش، وأفراد الطرف الثاني الصادر بحقهم قرار الحبس.

كما تبين أن الطرف الثاني يقيمون خارج المحافظة، ويتولون أعمال الحراسة في أرض زراعية ملك المدعو "م.ع.أ"، 67 سنة، مزارع، و"ع. م.ع.أ"، 45 سنة، موظف، وأنه حدثت مشادة كلامية بينهم والطرف الأول بسبب حصاد محصول القمح أسفرت عن تعدي الطرف الثاني على الأول بالأسلحة النارية محدثين بهم العديد من الإصابات.

ووسط تفاقم الأوضاع وتصاعد الأحداث بين الطرفين، قام المتهمين الثلاثة الآخرين الصادر بحقهم قرار الحبس، بحرق منزل صاحب الأرض الثاني الذي يتولى حراستها أفراد الطرف الثاني، لتوجيه الأتهامات إليه من أهالي قرية الحمراء بتحريضه أفراد الطرف الثاني لممارسة أعمال البلطجة على الأهالي وأفراد الطرف الأول.

القي القبض على المتهمين الستة في الواقعة، وجرى اقتيادهم إلى مركز شرطة كفر الشيخ، بينما جرى نقل المصابين من أفراد الطرف الأول إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقيهم العلاج اللازم، فيما جرى تحويل أحدهم ويدعى "رض.م.ا.ا"، 38 سنة، محام، إلى مستشفى طنطا الجامعي، لخطورة حالته، وجرى بتر ساقه بسبب تفاقم إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5602 لسنة 2019 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.