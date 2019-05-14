أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي لأول مرة في 6 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب للارتفاع في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو جنيهين للجرام الواحد، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 615 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقابل 613 جنيهًا أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى 527 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 703 جنيهات، وسجل سعر الجنيه الذهب 4920 جنيهًا.

Advertisements

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي لأول مرة منذ 6 أيام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما تراجعت يوم الخميس الماضي، ثم استقرت عند نفس مستواها من الجمعة إلى الاثنين الماضيين.

وعالميًا، استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر، اليوم الثلاثاء، إذ دفع تصاعد الخلاف التجاري بين أمريكا والصين المستثمرين للبحث عن ملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1298.63 دولار بحلول الساعة 0603 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1303.26 دولار وهو أعلى مستوى منذ أبريل الماضي، وفقًا لوكالة رويترز.

وهبط الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 0.2% إلى 1299.40 دولار.