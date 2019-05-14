ضبط عاطل يتاجر في النقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالشرقية، لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بلغ حجم تعاملاته خلال عام 5 مليون جنيه.

كانت معلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا، أفادت قيام أحد الأشخاص "حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية"، بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال شراء العملات الأجنبية "الدولار الأمريكي-الريال السعودي" من ذوي العاملين بالخارج من أبناء مركز بلبيس بالشرقية بسعر أقل من السعر الرسمي، ثم يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيداً من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 5,000,000 خمسة مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.