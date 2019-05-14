43 % زيادة في صافي ربح "هيرميس" خلال الربع الأول من 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال المجموعة المالية هيرمس القابضة، أنها حققت زيادة في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 43.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة والتي أرسلتها للبورصة اليوم الثلاثاء، سجل صافي ربح هيرميس خلال أول 3 أشهر من 2019 نحو 381.3 مليون جنيه مقابل 266.5 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

وسجل إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.9 مليار جنيه مقابل نحو 1.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 55.9%.

ومثلت إيرادات الأتعاب والعمولات نحو 55.1% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من 2019، حيث سجلت نحو مليار جنيه مقابل 553.1 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 84.9%.

وتضمنت إيرادات الشركة 527.8 مليون جنيه من الفوائد والتوزيعات، و200.5 مليون جنيه من نشاط التأجير التمويلي، و67.7 مليون جنيه من أرباح بيع استثمارات مالية.

وارتفع إجمالي مصروفات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 876.2 مليون جنيه، بنسبة زيادة 65.1%.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، إن الإيرادات التشغيلية لها سجلت نحو 1.3 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل 945 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 42.2%، حيث شملت 970 مليون جنيه إيرادات بنك الاستثمار، و375 مليون جنيه من قطاع التمويل غير المصرفي.

وأضافت أن إيرادات قطاع الاستثمار المباشر ارتفعت إلى 265 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2019، مقابل 24 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك على خلفية أتعاب الأداء المحققة نتيجة إتمام عملية تخارج شركة "Vortex Energy" من محفظة مشروعات طاقة الرياح.

وذكرت الشركة أن إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب تراجع خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 27% مقارنة بنفس الفترة من 2018، لتصل إلى 36 مليون جنيه.

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وأشارت إلى أن إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي سجلت ارتفاعا بنسبة 65% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وهو ما يرجع إلى نمو إيرادات شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر.

وأوضحت هيرميس، أن شركة تنمية تمكنت من مضاعفة إيراداتها تقريبا بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 253 مليون جنيه، بنسبة زيادة 95%، فيما حقق قطاع التأجير التمويلي إيرادات 118 مليون جنيه في نفس الفترة بارتفاع سنوي 23%.

وقالت الشركة إن حجم تنفيذات قطاع السمسرة بها وصل إلى 11.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة 11% على أساس ربع سنوي، ليعكس الارتفاع استمرار نمو الحصص السوقية في أغلب الأسواق التي تعمل بها المجموعة رغم تراجع حجم التداول في بعض هذه الأسواق.

وأضافت أن قطاع السمسرة حقق المركز الأول في البورصة المصرية، وبورصة أبو ظبي، وبورصة دبي، وناسداك دبي، والكويت خلال الربع الأول من 2019، بالإضافة إلى احتلال مراكز متقدمة في عدد من الأسواق الإقليمية الأخرى خلال نفس الفترة.

وبلغت الأصول المقومة بالجنيه المصري، التي يديرها قطاع إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية 14 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 8% مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي، ووصلت الأصول التي يديرها فريق الاستثمار المباشر إلى 800 مليون دولار بنهاية مارس مقابل 1.7 مليار دولار في نهاية 2018.

وجاء الانخفاض في هذه الأصول عقب إتمام شركة "Vortex Energy" اتفاقية التخارج من حصتها البالغة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح في 4 دول أوروبية في مارس الماضي.

ووصلت محفظة شركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، وشهد الربع الأول زيادة في عدد العقود الجديدة بنسبة سنوية بلغت 9%، حيث وصل عدد العقود الموقعة الجديدة إلى 35 عقدا خلال الربع الأول من 2019.

وبلغت محفظة القروض لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر 3 مليارات جنيه بنهاية مارس، بنسبة زيادة 71% على أساس سنوي، واستطاعت الشركة توسيع قاعدة عملائها إلى أكثر من 326 ألف عميل، وزيادة عدد القروض المصدرة بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

وصل إجمال تحميلات تطبيق شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، إلى 19 ألف تحميل، وإجمالي السيارات المباعة ضمن اتفاقية التمويل بين فاليو وشركة أوبر إلى 60 سيارة خلال الربع الأول من عام 2019، كما وصلت محفظة شركة فاليو إلى 174 مليون جنيه بنهاية مارس بارتفاع 27% مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.