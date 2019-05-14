مصرع وإصابة 4 أشخاص في اصطدام أتوبيس بسور دائري المرج- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم أتوبيس تابع لإحدى شركات الرحلات بدائري المرج، وتم نقل المصابين والمتوفي إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة، بتصادم أتوبيس رحلات بسور دائري المرج، وتوقفت حركة المرور بالطريق.

وبالانتقال تبين أن أتوبيس رحلات اختلت عجلة القيادة من يد سائقه، وتصادف وجود بعض المواطنين على الطريق ينتظرون الذهاب إلى أعمالهم بينهم رجل مسن "محمد. ا"، 62 عامًا، عندما حاول الهرب من اصطدام الأتوبيس سقط من أعلى الدائري على الأرض ولقي مصرعه، وأصيب 3 شباب آخرون من المنتظرين بالطريق.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما دفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث من الطريق، وانتشر رجال المرور بمحيط الحادث لسحب الكثافات وتنظيم حركة السير.