"ننبه الصائمين".. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الأربعاء والخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نعيش طقسًا شديد الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وتصل درجة حرارة اليوم الثلاثاء إلى 38 درجة مئوية على القاهرة، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة الحالية تصل ذروتها يومي الأربعاء والخميس، لتتراوح درجات الحرارة بين 39 و40 درجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، أنبه الصائمين أن الطقس خلال اليومين المقبلين يكون شديد الحرارة، وتظهر شبورة مائية في الصباح بها شوائب عالقة، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من يومي الجمعة والسبت المقبلين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض لتصل إلى 35 درجة.

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وأوضح عبدالعال، أن طقس الفترة الحالية أعلى عن المعدل الطبيعي الذي يجب أن يتراوح بين 30 و32 درجة فقط في هذه الفترة من العام.

ولفت إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن نسبة الرطوبة منخفضة جدًا، وهذا ما يميز النصف الثاني من الربيع الذي ترتفع درجات حرارته مقارنة بفصل الصيف، ولكن نسبة الرطوبة تكون أقل كثيرًا من الصيف.