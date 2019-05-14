شعبة الأسمنت: 33 مليون طن فائضًا في إنتاج مصانع الأسمنت خلال 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصرواي:

قالت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء إن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر زدات خلال العام الماصي عن الطلب المحلي بـ 33 مليون طن لتبلغ 83 مليون طن العام الماضي.

وأضافت في بيان صحفي أن عدد الشركات التي تمثل منتجي الأسمنت 19 شركة منهم 18 شركة مملوكة للقطاع الخاص بواقع 52% استثمارات أجنبية، وطاقة إنتاجية 83 مليون طن بفائض 33 مليون طن عن حجم الطلب خلال عام 2018.

وبحسب البيان عقدت الشعبة جمعيتها العمومية لعرض القوائم المالية للشعبة عن العام الماضي.

وأضاف البيان أن الحضور تطرق لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه منتجي صناعة الأسمنت في مصر في إطار جهود الشعبة لدعم الصناعة والمنتجين، حيث زادت الطاقة الإنتاجيه عن الطلب بـ 33 مليون طن في عام 2018.

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وقال البيان إن التكلفة الإنتاجية زادت بسبب تحرير سعر العملة، وارتفاع تكلفة الطاقة، وارتفاع ضريبة الطفلة مع محدودية التصدير على المستوى الإقليمي لأسباب تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية إقليميا وارتفاع سعر المنتج المصري مقارنة بسعر الأسمنت المنتج من دول الجوار.

وبحسب البيان فإن هذه العوامل أثرت على قدرة الأسمنت المصري على المنافسة في المستوى الإقليمي والدولي.

وذكر البيان أن الحضور ناقشوا مقترحات متعددة من أجل رفعها لصانع القرار للخروج من الأزمة.

وتأسست شعبة منتجي الأسمنت في عام 2013، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، وتعمل على دعم صناعة الأسمنت في مصر.