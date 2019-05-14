بعد "مجزرة الفصح".. أعمال عنف تطال مسلمي سريلانكا

قُتل رجل مسلم، كما دمر العشرات من المحال التجارية والمساجد في أعمال عنف طائفي ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا، وفقا لوزير في الحكومة السريلانكية.

وقال رؤوف حكيم الوزير في مجلس الوزراء وزعيم المؤتمر الإسلامي في سريلانكا،

الثلاثاء، إن الرجل ضرب حتى الموت يوم الاثنين، في شمال غربي سريلانكا، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت العائدة لمسلمين.

وفرضت الشرطة حظرا للتجوال في المنطقة، وتعرض المسلون لتعليقات مسيئة على وسائل

التواصل الاجتماعي منذ هجمات 21 أبريل الإرهابية على ثلاث كنائس وثلاثة فنادق.

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حظر تجوال

من جهتها، فرضت السلطات في سريلانكا حظر تجوال ليلي وسط تصاعد في أعمال العنف ضد المسلمين.

كما دعا رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغي إلى الهدوء، لأن التوترات الحالية ستؤدي إلى عرقلة سير التحقيقات في الهجمات التي تعرضت لها البلاد الشهر الماضي.