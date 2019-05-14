الصين: ضبط مسئولين سابقين بارزين للاشتباه بتورطهما في قضايا فساد

أعلنت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين القبض على مسئولين سابقين بارزين أحدهما مُشرع سابق في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، والثاني النائب السابق لحاكم مقاطعة "جيانغسو" شرقي الصين، للاشتباه بتورطهما في قضايا فساد.
وذكرت النيابة العليا - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم
وفي سياق متصل، أضافت النيابة أنه تم القبض على مياو روي لين النائب السابق لحاكم مقاطعة جيانغسو شرقي الصين لتقاضيه رشوة.
وكانت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ولجنة الرقابة الوطنية أعلنت في نوفمبر الماضي أن لين يخضع للتحقيق، وتم طرده من الحزب وتجريده من منصبه بسبب ارتكابه العديد من الانتهاكات.
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