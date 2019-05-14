وزير سريلانكي: مقتل مسلم وتدمير مساجد ومتاجر في أعمال عنف طائفية

لقي رجل مسلم حتفه، وتم تدمير العشرات من المحال التجارية، والمساجد في أعمال عنف طائفي؛ ردا على تفجيرات عيد الفصح التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا؛ وذلك وفقا لما أعلنه رؤوف حكيم، الوزير بالحكومة السريلانكية، وزعيم المؤتمر الإسلامي.
ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن حكيمقوله: إن "الرجل ضرب حتى الموت، عندما هاجمت مجموعة المتاجر والبيوت المملوكة لمسلمين شمال غربي سريلانكا".
وكانت السلطات السريلانكية أعلنت، أمس الاثنين، فرض حظر التجوال "ليلا" في جميع أنحاء البلاد بعد أعمال عنف ضد المسلمين، كما حظرت
وتعود أسباب موجة العنف في سريلانكا إلى سلسلة تفجيرات وقعت في الحادي والعشرين من أبريل الماضي، واستهدفت العديد من الكنائس والفنادق الفخمة، صباح يوم "عيد الفصح"، حيث قتل 321 شخصا، وأصيب أكثر من 520 آخرين جراء موجة العنف غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
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