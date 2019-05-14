الخارجية اللبنانية تستنكر حادث تخريب 4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات

استنكرت وزارة الخارجية اللبنانية، حادث التخريب الذي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية مدنية، بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ودعت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في العالم.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن الثلاثاء - الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى العمل على الحفاظ على أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في العالم.وكانت الإمارات قد أعلنت عنتعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية، صباح أمس الأول الأحد، بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

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