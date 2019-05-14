ترامب للمسلمين: رمضان كريم

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الولايات المتحدة مصممة هزيمة الإرهاب، وقال "إننا.. ونحن نستعيد ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية الأخيرة مصممون على إلحاق الهزيمة بشرور الإرهاب". جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أمام العديد من سفراء الدول الإسلامية، وممثلى بعثاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة، فى حفل الإفطار الرمضانى السنوى بالبيت الأبيض، والذى يعد الحفل الثانى له منذ توليه منصبه الرئاسي.

وأضاف ترامب - فى كلمته - قائلا "إن هذا الوقت يعد صعبا بالنسبة للمسلمين حول العالم"، مشيرا إلى ما شهدته نيوزيلندا مؤخرا من هجمات إرهابية، إلى جانب ما تعرض له مسيحيون ويهود فى أحداث أخرى فى سريلانكا وكاليفورنيا وبيتسبرج.

واختتم الرئيس الأمريكى كلمته بعبارة "رمضان كريم".

سفراء الدول الإسلامية، وممثلى بعثاتها الدبلوماسية بالولايات المتحدة، فى حفل الإفطار الرمضانى السنوى بالبيت الأبيض، والذى يعد الحفل الثانى له منذ توليه منصبه الرئاسي.وأضاف ترامب - فى كلمته - قائلا "إن هذا الوقت يعد صعبا بالنسبة للمسلمين حول العالم"، مشيرا إلى ما شهدته نيوزيلندا مؤخرا من هجمات إرهابية، إلى جانب ما تعرض له مسيحيون ويهود فى أحداث أخرى فى سريلانكا وكاليفورنيا وبيتسبرج.واختتم الرئيس الأمريكى كلمته بعبارة "رمضان كريم".

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