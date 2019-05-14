الشرطة الأسترالية تعتقل 12 ناشطًا بيئيًا طالبوا باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

اعتقلت الشرطة الأسترالية 12 ناشطا من أعضاء منظمة "السلام الأخضر" لحماية البيئة وذلك من جسر ميناء سيدنى فى أستراليا بسبب مطالبتهم باتخاذ إجراء بشأن تغير المناخ.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن النشطاء تسلقوا جسر ميناء سيدنى فى خطوة لتسليط الضوء على تغير المناخ، داعين الأحزاب الرئيسية فى أستراليا إلى إعلان "حالة الطوارئ المناخية".

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن النشطاء رفعوا لافتات مكتوب عليها "مصادر طاقة متجددة بنسبة 100%" و"اجعلوا الفحم فى طى التاريخ".

يشار إلى أن نحو 2.7 مليون شخص زاروا جسر ميناء سيدنى عام 2017، وهو ثانى أكثر المناطق جذبا للسياح فى أستراليا بعد دار الأوبرا.

أن النشطاء تسلقوا جسر ميناء سيدنى فى خطوة لتسليط الضوء على تغير المناخ، داعين الأحزاب الرئيسية فى أستراليا إلى إعلان "حالة الطوارئ المناخية".وأشارت القناة الإخبارية إلى أن النشطاء رفعوا لافتات مكتوب عليها "مصادر طاقة متجددة بنسبة 100%" و"اجعلوا الفحم فى طى التاريخ".يشار إلى أن نحو 2.7 مليون شخص زاروا جسر ميناء سيدنى عام 2017، وهو ثانى أكثر المناطق جذبا للسياح فى أستراليا بعد دار الأوبرا.

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