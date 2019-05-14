"فتح" عشية النكبة: سنتصدى لـ"صفقة القرن"

أكدت حركة "فتح" الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني أكثر إصراراً على التمسك بالثوابت والحقوق الوطنية المشروعة، وذلك في بيان أصدرته الحركة عشية الذكرى الـ 71 لـ"النكبة"، التي تصادف يوم غد الأربعاء.

وثمنت الحركة، في بيان نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، مواقف الرئيس محمود عباس الثابتة والرافضة لـ"صفقة القرن"، مؤكدة أن "مصيرها سيكون الفشل أمام صمود شعبنا، وإصراره على التصدي لكافة المؤامرات والمحاولات التي تستهدف حقه التاريخي بأرض وطنه فلسطين، وتستهدف وحدته كشعب، وهويته الوطنية".

وأكدت أن "هذه اللحظة التاريخية والمصيرية تستدعي أن نضع خلافاتنا الداخلية جانباً، وأن نقف موحدين في وجه مؤامرة صفقة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب- (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو"، مشيرة في هذا الشأن إلى أنها تمد يدها لحركة حماس لإنهاء الانقسام و"إعادة توحيد الشعب والوطن".

وطالبت فتح الأمة العربية بالحذر، وقالت إن "صفقة القرن ليست خطراً على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة فحسب، وإنما على الأمة العربية جمعاء، لكونها العنوان الجديد للمشروع الصهيوني الاستعماري التوسعي ولفرض إسرائيل كقوة تتحكم بالمنطقة ومقدراتها".