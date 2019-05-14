أمير الكويت: لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر

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دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الحرس الوطني الكويتي إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام، مشيرا إلى التطورات والمستجدات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
وقال، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة إلى الرئاسة العامة للحرس الوطني، “لا تخفى عليكم التطورات والمستجدات الخطيرة التي يشهدها محيطنا الإقليمي، والتي تستوجب منكم أقصى درجات الحيطة والحذر لدى أداء المهام المناطة بكم، لا سيما المتعلقة في حماية المؤسسات العامة، وكما هو معهود أنكم على قدر المسؤولية”.
المصدر روسيا اليوم
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