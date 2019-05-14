حنان عشراوي تكشف عن رفض واشنطن منحها تأشيرة دخول

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أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، عن رفض طلبها للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
وقالت إن سبب الرفض يعود إلى مواقفها السياسية، ورفضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضحت عشراوي أنها زارت الولايات المتحدة مرارا، وأن جزءا كبيرا من عائلتها متواجد هناك.
وشددت على أن رفض التأشيرة يندرج ضمن سياسات الإدارة الأميركية الحالية المعادية للقيادة والشعب الفلسطيني.
المصدر: دبي – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.