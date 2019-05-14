كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 مايو 2019 12:15 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، عن رفض طلبها للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. وقالت إن سبب الرفض يعود إلى مواقفها السياسية، ورفضها سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت عشراوي أنها زارت الولايات المتحدة مرارا، وأن جزءا كبيرا من عائلتها متواجد هناك. Advertisements وشددت على أن رفض التأشيرة يندرج ضمن سياسات الإدارة الأميركية الحالية المعادية للقيادة والشعب الفلسطيني. المصدر: دبي – العربية.نت

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنان عشراوي تكشف عن رفض واشنطن منحها تأشيرة دخول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.