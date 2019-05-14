بالأرقام.. واشنطن تعلن حصيلة عام من “الضغط على إيران”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 14 مايو 2019 12:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

استعرضت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، النتائج التي تحققت بعد مرور عام على انطلاق “حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحب في 9 مايو، 2018، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، الذي وصفه بـ”الكارثي”، وأمر بإعادة العقوبات التي رفعت عن نظام طهران.

ونشرت صفحة “فريق التواصل” التابع للخارجية الأميركية على “تويتر” شريط فيديو يظهر نتائج العقوبات التي فرضتها واشنطن بالتدريج على النظام الإيراني، وهي على النحو التالي:

1. نحو 10مليارات دولار قيمة الإيرادات التي حرم منها النظام الإيراني بسبب أنشطته المزعزعة للاستقرار.

2. أكثر من 100 شركة توقفت عن القيام بأعمال تجارية مع النظام الإيراني.

3. 1.5 مليون برميل من النفط أبعدت عن الأسواق يوميا.

4. أكثر من 20 مستوردا للنفط أنهوا استيراد النفط الإيراني.

5. أكثر من 75 ناقلة رفض السماح لها بحمل الأعلام للإبحار.

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6. أكثر من 70 مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالنظام باتت تخضع للعقوبات.

7. 970 كيانا يتبع للنظام الإيراني تم استهدافها عبر 26 عقوبة.

وأشار “فريق التواصل” إلى بيان وزير الخارجية، مايك بومبيو، الذي أكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من كافة السبل التي تمكنه من الحصول على سلاح نووي.

وشدد بومبيو على أن واشنطن ستواصل “فرض أقصى قدر من الضغط على النظام إلى أن يتخلى عن طموحاته المزعزعة للاستقرار”.

ومن جانبه، أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، بريان هوك، أن واشنطن فرضت أشد العقوبات على النظام الإيراني، وأخضعت 1000 شخص إلى لائحة العقوبات.

وتابع هوك : “خفضنا صادرات إيران من النفط إلى مستويات غير مسبوقة وتوقفنا عن إصدار إعفاءات نفطية لمستوردي النفط الإيراني مما يعني أن مشتريات الخام الإيراني ستصل الصفر”.

المصدر سكاي نيوز عربية