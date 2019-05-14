كوريا الشمالية تندد باحتجاز سفينتها.. انتهاك للقمة

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قالت كوريا الشمالية، الثلاثاء، إن احتجاز الولايات المتحدة سفينة شحن تابعة لها عمل غير قانوني ينتهك روح اتفاق في القمة التي جمعت بين زعيمي البلدين دونالد ترمب وكيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران في سنغافورة.
وذكرت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية في بيان أنها ترفض قرارات مجلس الأمن الدولي ضدها، والتي احتجت الولايات المتحدة بها في احتجاز السفينة، وتعتبرها انتهاكا لسيادتها.
وكانت وزارة العدل الأميركية قالت الأسبوع الماضي إنها احتجزت سفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية اتهمتها بشحن الفحم بشكل غير قانوني في انتهاك للعقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بعد أن احتجزتها إندونيسيا في البداية.
توتر بين الدولتين
وأعلنت وزارة العدل الأميركية حينها مصادرة السفينة “وايز أونست” التي احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي وكان على متنها أكثر من 20 بحارا.
وقال مسؤولون أميركيون إن الدفع للصيانة ومعدات السفينة تم بالدولار الأميركي من خلال بنوك أميركية.
وأعلن عن ذلك في وقت توتر بين الدولتين.
وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية ما يشتبه بأنهما صاروخان قصيرا المدى في ثاني إطلاق للأسلحة خلال 5 أيام.
ويمكن أن يعتبر الإطلاق علامة على أن محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة في خطر.
المصدر: – العربية.نت
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.