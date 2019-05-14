اسبانيا تغسل يدها من التصعيد الأميركي الايراني

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قررت إسبانيا سحب الفرقاطة منديز نونيز، مؤقتا من صفوف المجوعة البحرية الأميركية القتالية بقيادة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن”، والتي تم تشكيلها للضغط على إيران.

وأفادت وكالة أنباء “EFE” بأن وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبلس، أمرت بسحب الفرقاطة من صفوف المجموعة الأميركية البحرية الضاربة في الشرق الأوسط.

وأوضحت مصادر في مدريد، أن هذه الفرقاطة الإسبانية ستعود إلى الانضمام إلى هذه المجموعة البحرية، بعد انتهاء المهمة الموكلة لها حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

وتقول الأنباء إن المجموعة البحرية الأميركية الضاربة التي تتقدمها حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس أبراهام لينكولن” عبرت مضيق باب المندب الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي، وهي في طريقها إلى الخليج عبر مضيق هرمز، إلا أن المجموعة وفق وسائل الإعلام الإسبانية، ستجتاز المضيق من دون السفينة الحربية الإسبانية.

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وأرسلت الولايات المتحدة، قي وقت سابق، حاملة طائراتها “يو إس إس أبراهام لينكولن” صحبة مجموعة بحرية قتالية إلى الخليج بذريعة التصدي لـ”إشارات واضحة” لتهديدات صادرة عن إيران.

المصدر روسيا اليوم