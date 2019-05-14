120 ألف جندي أميركي الى الشرق الأوسط لمواجهة إيران

قدم وكيل وزير الدفاع الأميركي باتريك شاناهان اليوم الثلاثاء، خطة عسكرية محدثة تنص على إرسال ما يصل إلى 120 ألف جندي أميركي إلى الشرق الأوسط في حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأميركية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية.

ونوقشت الخطة في اجتماع لكبار مساعدي الرئيس دونالد ترمب لشؤون الأمن القومي يوم الخميس الماضي، ويعكس هذا التطور تأثير مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أحد أكثر صقور الإدارة حزما فيما يتعلق بإيران، والذي تجاهل الرئيس جورج دبليو بوش نصائحه بمواجهة طهران قبل أكثر من عقد، بحسب الصحيفة الأميركية.

واعتبر البعض، ممن يحثون على حل دبلوماسي للتوترات الحالية، إن الأمر بمثابة تكتيك لتحذير إيران من اعتداءات جديدة، فيما اعتبر الأوروبيون الذين التقوا بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو الاثنين، إنهم قلقون من أن التوترات بين واشنطن وطهران قد تتفاقم، ربما عن غير قصد.

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المصدر سكاي نيوز عربية