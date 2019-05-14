كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفراج لمدة شهر عن اثنين من رجال الدين المسجونين في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت محكمة باكستانية حكمًا بالإفراج عن اثنين من رجال الدين المسجونين، تم احتجازهم على خلفية احتجاجات ضد تبرئة امرأة مسيحية في قضية تجديف، لمدة شهر، وذلك لأسباب صحية.

وقال أحد محامي الدفاع، إن المحكمة منحت حكم الإفراج لمدة شهر للرجلين، وهم زعماء حزب راديكالي كان وراء احتجاجات واسعة النطاق العام الماضي ضد تبرئة آسيا بيبي المرأة المسيحية في قضية تجديف.

وأضاف المحامي أفراسييب خان، أن محكمة لاهور العليا أمرت، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح خادم حسين رضوي ونائبه بير أفضال قدري لأسباب طبية لمدة شهر.

وقد طالب الحزب الديني بإعدام آسيا بيبي، وهي امرأة مسيحية برأتها المحكمة العليا الباكستانية في أكتوبر الماضي.