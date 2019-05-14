كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يقر العقيدة الجديدة لأمن الطاقة في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر الرئيس فلاديمير بوتين، العقيدة الجديدة لأمن الطاقة في روسيا، ونشر اليوم المرسوم الرئاسي الخاص بذلك، على موقع الكرملين الرسمي.

وذكر المرسوم، أن الصيغة السابقة للعقيدة، الصادرة في نوفمبر 2012، لم تعد صالحة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، تبني العقيدة الجديدة لأمن الطاقة، وأحيلت الوثيقة إلى الرئيس بوتين، لإقرارها.

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من جانبه، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أمن الطاقة، يتضمن توفيرا مستقرا وثابتا لما تحتاجه السوق الداخلية، من وقود ومصادر طاقة، وكذلك تكوين الاحتياطيات اللازمة والضرورية، والحفاظ على مراكز روسيا الرائدة، في أسواق الطاقة الدولية.

وعكست العقيدة الجديدة، خفض حصة المحروقات الهيدروكربونية، في ميزان الطاقة في روسيا، وتطوير المصادر المتجددة وسوق الغاز، وزيادة استهلاك الغاز الطبيعي المسال.