كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تكرم الجنود الذين قتلوا في إطلاق سراح الرهائن في بوركينا فاسو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكرم فرنسا ضابطي القوات الخاصة الذين قُتلا في عملية إطلاق سراح أربعة رهائن محتجزين في بوركينا فاسو.

وتمت دعوة الجمهور الفرنسي للاصطفاف على جسر ألكساندر الثالث وسط باريس، حيث مرت الجنازة ببطء لحفل الأربعاء المدروس.

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ويشرف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على التحية الوطنية في نصب "إنفاليدز" ذي القبة الذهبية والذي يضم قبر نابليون.

وقُتل جنديان كوماندوس من مشاة البحرية هما؛ سيدريك دي بيربونت، وألين بيرتونسيلو يوم الجمعة، في عملية أسفرت عن مقتل أربعة متطرفين.

حررت العملية سائحين فرنسيين، وأمريكي وكوري جنوبي.