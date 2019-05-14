كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الشيوخ التايلاندي المعين حديثا يضم العديد من أفراد الجيش والشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يضم مجلس الشيوخ التايلاندي المعين حديثًا والمكون من 250 عضوًا، والذي سيلعب دورًا حاسمًا في اختيار رئيس وزراء البلاد المقبل، أكثر من 100 من أفراد الشرطة والجيش الذين استولوا على السلطة منذ انقلاب 2014 على حكومة منتخبة.

وكما أوردت "فوكس نيوز"، أصبحت التعيينات سارية، اليوم الثلاثاء، عندما تم نشرها في الجريدة الملكية.

وجاء، أن جميعهم تقريبا يمثلون العناصر المحافظة في المجتمع التايلاندي، ومن بينهم أعضاء سابقون في مجلس الوزراء الذي يرأسه برايوت تشان أوتشا، بالإضافة إلى العديد من أعضاء البرلمان غير المنتخبين الذين خدموا في عهد المجلس العسكري.

ومن المتوقع، أن يكون أعضاء مجلس الشيوخ بمثابة كتلة تدعم "برايوت" عندما يتم إجراء تصويت مشترك لاختيار رئيس الوزراء المقبل في الأسابيع القليلة المقبلة مع انتخاب 500 عضو في مجلس النواب في مارس.