كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الفرنسية تصادر كوكايين بقيمة 45 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسؤول، في بيان اليوم الثلاثاء، أن السلطات الفرنسية صادرت كوكايين بقيمة ما يقرب من 45 مليون دولار في ميناء في شمال دونكيرك الشهر الماضي.

وقال وزير الموازنة الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن السلطات اكتشفت نصف طن من الكوكايين في سفينة حاويات متجهة من سورينام، وهي دولة صغيرة في أمريكا الجنوبية، وفقًا لرويترز.

وتم اكتشاف الجريمة في 29 أبريل، ولا تزال النيابة العامة الفرنسية تحقق في الكمية المصادرة من الكوكايين.