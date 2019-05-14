كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر: أمريكا تطلب من تركيا تأجيل استلام الصواريخ الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مطلع، أن الولايات المتحدة طلبت من تركيا تأخير تسليم نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400، المقرر حاليًا في يوليو، في مقابل الموافقة المحتملة على تشكيل مجموعة عمل تسعى أنقرة إلى إنشائها.

وحسب صحيفة "ميدل إيست أونلاين"، قال المصدر، يوم أمس الاثنين، إن المحادثات بشأن القضية مستمرة.

وقال مصدر آخر اطلع على هذه المسألة: "لقد دفعت أنقرة واشنطن إلى إنشاء مجموعة عمل لتقييم المخاطر التي قد يشكلها النظام على الطائرة إف-35، ورفض مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الاقتراح، لكن تجددت الجهود في واشنطن لمحاولة استخدام العرض لفتح قناة لمزيد من الحوار مع أنقرة".

لكن مسؤولًا تركيًا بارزًا كرر موقف أنقرة من أنها لن تتراجع عن عملية الشراء المخطط لها للنظام، وقال "سنشتري إس-400 في يوليو. موقفنا لم يتغير".