كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة مساعدات تركية تقدم إفطارًا لطلبة في العاصمة السودانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت وكالة مساعدات تركية، إفطارًا ووجبة سريعة لـ 1500 طالب في العاصمة السودانية الخرطوم، كما ورد في وكالة الأناضول.

واستضافت مؤسسة ديانت التركية، يوم أمس، الإفطار لطلاب جامعة إفريقيا الدولية في حرمها الجامعي.

وحضر الحفل كل من؛ عرفان نزييروغلو، سفير تركيا في السودان، ومصطفى بولنت داداس، مستشار الشؤون الدينية في السفارة التركية في الخرطوم، فضلاً عن المحاضرين والطلاب.

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وقال "نزييروغلو"، خلال الحدث، إن تركيا تعتبر شعب أفريقيا، بما في ذلك السودان، أخوة، وشكر كل من ساهم في العمل الخيري.

كما نصح الطلاب بالتقدم بطلب للحصول على منح تركية - برنامج مقدم من رئاسة تركيا للأتراك في الخارج والمجتمعات ذات الصلة (YTB).

ومن جانبه، أوضح "داداس" لوكالة الأناضول، أن مؤسسة ديانت التركية تعمل كجسر بين الناس بغض النظر عن دينهم أو عرقهم أو طائفتهم.