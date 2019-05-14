كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشطاء يتداولون صورة نادرة لنجلي القذافي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة جمعت المعتصم وخميس، نجلي الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، التقطت على الأرجح عام 2009.

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وذكر موقع إخباري محلي يشرف عليه مناصرون للقذافي، أن الصورة التقطت في طرابلس أثناء الاحتفالات بالذكرى الأربعين لوصول القذافي إلى السلطة.

يذكر أن خميس معمر القذافي قتل في غارة شنتها طائرات حلف الناتو على رتل كان يقوده جنوب مدينة ترهونة عام 2011، فيما قتل المعتصم بالله معمر القذافي لاحقا بعد أسره مع والده وآخرين في ضواحي مدينة سرت، إثر استهداف رتلهم من قبل طائرات تابعة لحلف الناتو.