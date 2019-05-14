ارتفاع حصيلة قتلى إعصار “فاني” إلى 77 في الهند وبنغلادش

ارتفعت حصيلة القتلى جراء إعصار كبير ضرب شرق الهند وبنغلادش مطلع شهر ماي الجاري إلى 77 أمس الاثنين، في وقت تواصل فيه انقطاع المياه والطاقة عن الملايين.
ووصل “فاني”، أول إعصار صيفي يضرب خليج البنغال منذ 43 عاما، إلى اليابسة في ولاية أوديشا في 3 ماي الحالي مصحوبا برياح وصلت سرعتها إلى 200 كلم في الساعة.
وتضرر نصف مليون منزل بفعل الرياح، بينما اقتلعت مئات آلاف الأشجار وقطعت الكهرباء والاتصالات والمياه عن ملايين السكان في إحدى أفقر ولايات الهند.
وارتفعت حصيلة القتلى في الهند، التي كانت تبلغ 41 في السابق، مع تسجيل ضحايا جدد في منطقتي بوري وخوردا الأحد. وقتل 13 شخصا في بنغلادش جراء هذا الإعصار.
وتضرب الأعاصير المنطقة عادة بين شهري أكتوبر ونونبر.
وكان “فاني” ثالث إعصار يضرب منطقة خليج البنغال خلال الصيف منذ 150 عاما.
وكانت الولاية ذاتها تعرضت سنة 1999 لإعصار ضخم أسفر عن مقتل نحو 10 آلاف شخص.
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