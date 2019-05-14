انقطاع الكهرباء عن ملعب طنجة.. أمانديس: علاقتنا بـ”سونارجيس” تجارية ونطبق بنود دفتر التحملات

أفاد مصدر مطلع، من مركب ابن بطوطة بطنجة، بأن شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير الماء والكهرباء، في المدينة، أقدمت على قطع تزويد ملعب طنجة بالكهرباء، منذ أزيد من شهر، بسبب الديون المتراكمة على الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن “أمانديس” تستمر في إيقاف مد مركب ابن بطوطة بالكهرباء، إلا في أيام المقابلات، التي تجرى على أرضية الملعب، نتيجة ضغط السلطات المحلية على الشركة.

وبينما رفض المدير المسير لمركب ابن بطوطة، الإجابة على أسئلة “اليوم 24” وتقديم أي توضيح بهذا الشأن، نفت الشركة المفوض لها تدبير الماء والكهرباء، وتطهير السائل بطنجة “أمانديس”، أن يكون هناك إيقاف لتزويد الكهرباء، عن ملعب ابن بطوطة طيلة السنة وإرجاعه بصفة مؤقتة خلال المباريات التي يحتضنها الملعب.

وأكد مصدر رسمي من داخل الشركة، في حديث مع “اليوم 24″، أن عملية القطع وإعادة الربط، تتم طبقاً للفصل 30 من دفتر تحملات الكهرباء، والفصل 31 من دفتر تحملات الماء، مشيرا إلى أن “العلاقة التي تربط أمانديس بشركة سونارجيس المسيرة للملعب، هي علاقة تجارية”، تجعلهم ملتزمين بتطبيق كل بنود دفتر التحملات، في جميع معاملاتهم مع زبونهم، كفاعل خدماتي مفوض له تدبير توزيع الماء والكهرباء، والتطهير السائل بالمدينة.

وكانت شركة الكهرباء “أمانديس” قطعت التيار الكهربائي عن ملعب “طنجة الكبير”، في يوليوز الماضي، قبل أسبوعين من مباراة كأس السوبر الإسباني، بين برشلونة وإشبيلية، التي احتضنها الملعب، غشت 2018، بسبب التأخر في تسديد فواتير الكهرباء، بحسب ما تناقلته الصحافة الإسبانية، وهو ما نفته “سونارجيس”، فيما بعد، معترفة في الوقت نفسه بوجود ديون عليها.

