الخلفي: لدينا طبيبا لكل 883 سجينا والمعدل الوطني هو طبيب لكل 1929 مواطنا

قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجموع عدد الأطباء والأطر الطبية ارتفع ليصل، حاليا، إلى 737 بمختلف المؤسسات السجنية.

وأوضح الخلفي، خلال جوابه عن سؤال شفوي في مجلس النواب، أمس الاثنين، أن “المؤسسات السجنية تتوفر على طبيب لكل 883 شخصا، مقابل طبيب لكل 1929 مواطنا على المستوى الوطني”.

وأوضح الوزير أن “الحاجة ملحة إلى مزيد من الدعم لدور مندوبية السجون”، وقال: “هذا متفق عليه، لكن المجهود، الذي بذل مهم جدا، ففي سنة واحدة استفادت المندوبية من 40 طبيبا”.

Advertisements

وقال الخلفي، أيضا: “بالإضافة إلى الرفع من الموارد البشرية، هناك التكوين المستمر للعاملين في قطاع الصحة، خصوصا في بعض التخصصات المرتبطة بالآفات، منها السل، والإدمان على المخدرات، والوقاية من الانتحار، والصحة العقلية، والنفسية”.

وتحدث الخلفي عن “إنشاء مستودع مركزي في القنيطرة خاص بتأمين الحاجيات الدوائية للسجناء، وتوفير وحدة صحية مجهزة بالمعدات الطبية الأساسية على جميع المؤسسات السجنية، ثم وضع برنامج خاص بالمندوبية في إطار البرنامج الوطني للصحة، الممتد حتى عام 2025”.

وتابع الوزير ذاته: “فضلا عن الشراكة مع عدد من المؤسسات، منها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومؤسسة لالة سلمى للوقاية ومحاربة وعلاج داء السرطان، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.