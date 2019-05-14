بسبب التطبيقات.. المحكمة العليا الأمريكية تجيز مقاضاة شركة “آبل”

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الاثنين، قرارا سمحت بموجبه للمستهلكين بمقاضاة شركة “آبل” لإدارتها لمنصتها لتحميل تطبيقات متجر “آبل”. وأصدرت المحكمة قرارها الذي قد تنجم عنه عواقب اقتصادية مهمة لعملاقة التكنولوجيات الحديثة بتأييد خمسة قضاة من أصل تسعة. وكان أشخاص اقتنوا هاتف “آي فون” رفعوا شكوى في 2001 ضد آبل باتهامها باستغلال موقعها الحصري لبيع التطبيقات المتوفرة فقط عبر متجر آبل. وتفرض آبل عمولة نسبتها 30 بالمئة لشراء التطبيقات التي وضعها مستقلون، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر البيع ويؤثر على المستهلكين. وكانت المجموعة المدعومة من مجموعات “أمازون” و”فيسبوك” و”غوغل” أكدت أنها مجرد وسيط.

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