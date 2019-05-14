طقس الثلاثاء.. الحرارة ستصل إلى 45 درجة مع “شركَي”

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس الحار بالسهول الشمالية والوسطى، داخل سوس و الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي.

كما يتوقع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية فوق السواحل الوسطى والجنوبية.

وسيلاحظ تمركز بعض السحب الركامية والضعيفة الاستقرار، مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة مع رعد محليا فوق مرتفعات الأطلسين الكبير و المتوسط و السفوح الجنوبية الشرقية.

وستكون سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال النهار بالسواحل الوسطى والسماء قليلة السحب إلى صافية فيما تبقى من أرجاء البلاد.

Advertisements

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية شرقية بالبوغاز، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية و ضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى غربية بباقي المناطق، مع زوابع رملية محلية ستهم شرق الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 21 و26 درجة داخل الغرب والرحامنة، وتانسيفت والجنوب الشرقي و شرق الأقاليم الجنوبية، و ما بين 15 و 21 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 20 و 25 درجة بالواجهة المتوسطية، وما بين 25 و 32 درجة بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية و السواحل الأطلسية، وما بين 33 و 36 درجة داخل دكالة، وعبدة، والشياضمة، والسفوح الجنوبية الشرقية وغرب الأقاليم الجنوبية، و ما بين 37 و 43 درجة بسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والغرب،واللوكوس والشاوية والسهول غرب الأطلس، وتانسيفت، وداخل وسوس، وشرق الأقاليم الجنوبية و بأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالبوغاز وبالسواحل الأطلسية بين كاب سبارتيل والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.