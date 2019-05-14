إقبار حدائق طنجة التاريخية.. الوالي مهيدية يدخل على الخط

أصدر والي جهة طنجة، محمد مهيدية، خلال الأسبوع الجاري تعليماته بخصوص إحداث لجنة تتبع ملف حدائق المندوبية التاريخية في طنجة، إثر الجدل الذي أحدثه الإجهاز عليها، وبناء مرأب تحت أرضي، وذلك مباشرة بعد الوقفات الاحتجاجية، التي نظمتها العديد من فعاليات المجتمع المدني.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوالي تعهد بإنجاز تقرير بشأن تفاصيل الملف، الذي من المرتقب أن تنتهي منه اللجنة، قريبا، التي ستحقق في حيثيات تسطير مشروع بناء مرأب تحت أرضي، على حساب هذا الفضاء التاريخي، المجسد لجزء من تاريخ المدينة.

وكان فضاء حدائق المندوبية قد شهد، في الأيام الأخيرة الماضية، محاولة للإجهاز عليه من قبل جرافات شركة “صوماجيك”، المفوض لها إنشاء المرائب في المدينة، لكن هيآت المجتمع المدني تصدت إلى هذه المحاولة بالمرصاد، الأمر الذي جعل الجرافات تتوقف عن الأشغال.