الناصرة: تمديد حظر النشر بملف جريمة قتل توفيق زهر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مددت المحكمة في الناصرة، اليوم الثلاثاء، أمر حظر النشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق في جريمة قتل الفنان توفيق زهر (57 عاما).

وعلم أن أمر حظر النشر سيكون ساري المفعول لغاية 12.6.2019.

وقُتل توفيق زهر ظهر يوم الإثنين الموافق 6.5.2019 في جريمة إطلاق نار على مخبز بالناصرة حيث كان فيه برفقة حفيدته.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن القتيل زهر لم يكن هو المستهدف في جريمة إطلاق النار، وإنما تواجده في المكان لحظة إطلاق النار كان محض صدفة.